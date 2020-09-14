Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü...
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü...

Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı.

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:
14.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:58

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Destici Erol Mütercimler Selahattin Demirtaş
Magazin Hadise Seda Sayan Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Jose Sosa Tamer Tuna Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Ricardo Quaresma
Daha Fazla Çocuk İzmir Antalya Futbolcu
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü... - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.9.2020 10:58:30. #1.15#
title