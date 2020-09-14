Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü...
Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı.
14.09.2020 10:55 | Son Güncelleme: 14.09.2020 10:58
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz."
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Kaynak: AA