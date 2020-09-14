Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü... Bir son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Sanayi üretimi) Uyguladığımız tedbirler reel sektörü canlandırdı. 3. çeyrekte yüksek büyüme bekliyoruz." Kaynak: AA