Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar.

Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz