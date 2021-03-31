Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar.
Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
Son dakika haber... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "(Nazal aşı) Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurularını yaptılar. Dosyaları değerlendirildikten sonra onay alırlarsa hemen çalışmalarına başlayabilecekler. İnsan deneylerine onlar da başlayacaklar."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz