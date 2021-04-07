Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla 'İmalat Sanayinde Dijitalleşme' temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Mustafa Şentop Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Bahar Candan Semiramis Pekkan
Spor Ali Koç Can Bartu Yılmaz Vural Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi. - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2021 10:35:44. #1.16#
title