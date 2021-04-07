Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi
Son dakika haberi: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB'in bugün itibarıyla "İmalat Sanayinde Dijitalleşme" temasıyla 3'üncü çağrıya çıktığını bildirdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun