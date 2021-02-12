Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk."
12.02.2021 13:33 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:36
Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk."
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır