Son dakika haber! Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk."

Son dakika habere göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Aralık ayında G20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülke olduk."