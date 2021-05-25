Son dakika haber | Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ASELSAN Konya'yı ziyaret etti

Son dakika haberlerine göre Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasını ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Mahmut Sami Şahin ile ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasını ziyaret etti.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, KOP Başkanı Mahmut Sami Şahin, Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Vehbi Konarılı ile Konya Sanayi odası (KSO) Başkan Yardımcısı Mustafa Veli Tekelioğlu'na yerli üretime büyük katkı sağlayacak olan fabrikadaki çalışmalar hakkında bilgi verdi.

'Savunma sanayide yerlilik yüzde 70'lerin üzerine çıktı"

Bakan Yardımcısı Büyükdede, 1975'te Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak karşılanması için kurulan ASELSAN'ın, dünyanın en büyük savunma sanayi şirketleri listesinde her geçen yıl daha üst sıralara yükseldiğini ve bu kararlı yükselişle Türkiye'nin yerli ve milli üretim payının hızla arttığını belirtti.

Milli teknoloji hamlesini yurt geneline yaymak amacıyla İç Anadolu Bölgesi teknoloji yatırımları kapsamında Konya Teknoloji Endüstri Bölgesinde kurulan ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikasının, bölgenin savunma sanayi eko sisteminin gelişmesine büyük katkı sağlayacağını dile getiren Büyükdede, savunma sanayi üretiminde 2002'de yüzde 20'ler seviyesinde olan yerlilik oranının günümüzde yüzde 70'lerin üzerine çıktığını vurguladı.

KOP Başkanı Şahin, "Milli Silah Güçlü Savunma" ilkesiyle kurulan, cihaz, makine ve yatırımın tamamında milli ve yerliliğe büyük önem verilen ASELSAN Konya Silah Sistemleri Fabrikası'nda savunma sanayi alanında gerçekleştirilecek üretimlerle hem dışa bağımlılığın azaldığını hem de istihdama katkı sağlandığını ifade etti.

Şahin, KOP Bölge Kalkınma İdaresi'nin, yüksek kabiliyetli sanayi altyapısının oluşturulması ve desteklenmesi, endüstri sanayi yatırımlarının yanı sıra ileri teknoloji yatırımlarının artırılması, bölgede katma değeri yüksek ürünlerin üretilmesi ve özellikle savunma sanayi alanında KOP Bölgesinin yerli ve milli üretimin yeni merkezi olmasını hedeflediğini söyledi.

ASELSAN Konya Genel Müdürü Bülent Işık ise ASELSAN A.Ş'ye bağlı bir anonim şirket olarak kurulan ASELSAN Konya'nın, ilk etapta tasarım faaliyetleri ile ASELSAN tarafından yapılacak uzaktan komutalı silah sistemlerinin üretimi, test ve entegrasyonunu gerçekleştireceğini, ilerleyen dönemlerde ise değişik kalibrelerde silah ve silah sistemlerimde tasarım ve inovasyon merkezi olarak hizmet vereceğini, önceliği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üretim ve ürün geliştirme ihtiyaçlarının milli imkanlarla karşılanması olan tesisin stratejik hedeflerine emin adımlarla ulaşacağını anlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat