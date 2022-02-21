Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2) - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Demirören Haber Ajansı, Fatih Emrah Erdoğan - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

Son dakika haberlerine göre KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEMİŞLER Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö.'nün pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Erdoğan Gönül (44) ile yaralanan Kadir T.'nin, hayvan damına gitmek için kestirme olduğu için sitenin içerisinden geçmek istedikleri ortaya çıktı.

KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEMİŞLER

Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö.'nün pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Erdoğan Gönül (44) ile yaralanan Kadir T.'nin, hayvan damına gitmek için kestirme olduğu için sitenin içerisinden geçmek istedikleri ortaya çıktı. Tarafların daha önce de aynı nedenle tartıştığı belirtildi.Hayvan damının sahibi Kadir T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, Metin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir, Edremit, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title