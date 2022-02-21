Son dakika haber! Sanayi sitesinin bekçisi tartıştığı kişilere ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı (2)

KESTİRME YOLU KULLANMAK İSTEMİŞLER

Balıkesir'in Edremit ilçesinde organize sanayi sitesinin bekçisi Metin Ö.'nün pompalı tüfekle vurup öldürdüğü Erdoğan Gönül (44) ile yaralanan Kadir T.'nin, hayvan damına gitmek için kestirme olduğu için sitenin içerisinden geçmek istedikleri ortaya çıktı. Tarafların daha önce de aynı nedenle tartıştığı belirtildi.Hayvan damının sahibi Kadir T.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, Metin Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.