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Son dakika haber | SANAT EĞİTİMİNDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki sanat eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı.

Son dakika haber | SANAT EĞİTİMİNDE İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI.
10.07.2020 12:50 | Son Güncelleme: 10.07.2020 13:18

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi arasındaki sanat eğitimi alanında iş birliği protokolü imzalandı. Protokolle kurulacak üç ayrı sanat lisesi sanatçı yetiştirecek. 

Haber: Semih ÇALIŞKAN - Kamera: Buğra BENLİOĞLU/ İSTANBUL, - Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), İstanbul Üniversitesi ve Marmara Üniversitesi ile iş birliği protokolü törenle imzaladı. İmzalanan protokolle yapılacak olan 3 sanat lisesinde sanatçı yetiştirilecek. 

Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan törene İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Varın Numanoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç, Milli Eğitim Bakan Danışmanı Aylin Şengün Taşçı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı katıldı.

ÜNİVERSİTELERDEN DESTEK 

Protokol töreninde konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, "Yıllardır Milli Eğitim Bakanlığımız ile Kültür ve Turizm Bakanlığımızın çok yoğun işbirliğinin çok güzel bir örneğini oluşturduk" dedi. İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, "Biz projenin gönüllü destekçisiyiz. Bize düşen sorumlulukları biliyoruz. Gençlerimizi imrenerek izliyoruz. Türkiye tarihi bakımından estetik zevke sahip, donanımı yerinde gençler yetişeceğine olan inancımız tamdır" ifadelerini kullandı. İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca ise "Tek boyutlu değil çok boyutlu insan yetiştirmek derdimiz. Burada yetenek sahibi yeni genç seslerin ortaya çıkacağını umuyorum" diye konuştu. Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, "Önemli bir iş birliğinin ilk adımı atılıyor. Biz bu iş birliğiyle Türkiye'de güzel sanatlar konusunda ihtiyaç duyduğumuz nitelikli insanların yetişmesine katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı. 

BİREYLERİ GÜZEL SANATLARA KAZANDIRMAYI AMAÇLIYORİmzalanan protokol, öğretmekten üretmeye, çok yönlü, donanımlı, teoriğe ve pratiğe hakim bireyleri, eğitimde ve uygulamada güzel sanatlara kazandırmayı amaçlıyor. Bunun için Başakşehir İstanbul Teknik Üniversitesi İsmail Dede Efendi Güzel Sanatlar Lisesi, Beşiktaş İstanbul Üniversitesi Itri Güzel Sanatlar Lisesi, Pendik Marmara Üniversitesi Abdülkadir Meragi Güzel Sanatlar Lisesi kuruldu. Okullara verilen isimler özel olarak belirlendi. İsmail Dede Efendi, bestekarlığının yanı sıra neyzenliği ve hanendeliği ile Itri ise 17. yüzyılın önemli bir ismi. Abdülkadir Meragi ise kültür alanına ciddi katkısı olan ve kültür tarihinde kalıcı izler bırakan bir isim. İmzalanan protokol kapsamında kurulan okullarda öğretim programları güzel sanatlar alanının ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düzenlenecek. Öğretmenlerin yüz yüze ve uzaktan hizmet içi eğitimlerle mesleki gelişimleri sürekli kılınacak. Üniversiteler akademik personelini protokol kapsamına alınan okullarda alan derslerinde görevlendirecek. Öğretmen ve öğrenciler Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarıyla buluşturulacak, eğitim süreçlerinde başarı gösteren öğrencilerin Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde sanatçı olmalarına yönelik çalışmalar yürütülecek. 

Üç okul proje okulu niteliğinde, eğitim süresi hazırlık sınıfıyla birlikte 5 yıl olacak. Okullarda sanat ve halk müziği ile resim alanlarında faaliyetler yürütülecek. Okullara yüzde 30 LGS puanı ve yüzde 70 yetenek sınavı puanına göre öğrenci kabulü yapılacak. Okullar önümüzdeki tercih döneminde ilan edilecek.

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Kaynak: DHA

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