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Son dakika haber... Samsunspor'un hazırlık maçına Kovid-19 engeli

Son dakika haberleri... TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile TFF 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçının, rakip takımın oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Son dakika haber... Samsunspor'un hazırlık maçına Kovid-19 engeli
03.09.2020 17:19 | Son Güncelleme: 03.09.2020 17:22

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor ile TFF 2. Lig ekibi 1922 Konyaspor arasında oynanacak hazırlık maçının, rakip takımın oyuncularında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkması nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Samsunspor Kulübünden yapılan açıklamada, yeni sezon hazırlıkları çerçevesinde bugün Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda 1922 Konyaspor ile oynanacak hazırlık maçının iptal edildiği bildirildi.

Açıklamada, 1922 Konyaspor takımından 5 futbolcunun yanı sıra Samsunspor'un idari personelinden 3 kişide maç öncesi yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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