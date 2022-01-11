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Son dakika haber | Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi transfer etti

Son dakika haber | Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi transfer etti
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi renklerine bağladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Tolcay Ciğerci'yi renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son olarak FC Viktoria 1889 Berlin formasını giyen Tolcay Ciğerci ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada, 26 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 2,5 yıllık resmi sözleşme imzalandığını belirtildi.

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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