Son dakika haber | Samsunspor Kulübü Başkanı Yüksel Yıldırım taburcu olacak

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un kulüp başkanı Yüksel Yıldırım'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatife döndüğü bildirdi.

Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yarın bir aydır tedavi olduğu hastaneden taburcu olacağını belirtti.

Kalan tedavisinin evde süreceğini aktaran Yıldırım, "Sevgili dostlar ve arkadaşlar, dün PCR sonucum negatif ve antikor testim pozitif çıktı. Yarın akşamüstü bir aydır kaldığım hastaneden taburcu olacağım. Ama evde akciğer tedavisi ve bakımlarım 45-60 gün devam edecek. Karantinada olacağım. Çok mutluyum. Sizleri seviyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş