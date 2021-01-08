Son dakika haber: Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti
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Son dakika haber: Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

08.01.2021 15:59 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:03
Son dakika haber: Samsunspor, Brice Dja Djedje'yi transfer etti

Son dakika haberler: TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu Brice Dja Djedje ile sözleşme imzaladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, geçen yıl Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da forma giyen ve yaklaşık 1 ay önce ön protokol yapılan Brice Dja Djedje ile anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, 30 yaşındaki orta saha oyuncusu ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün

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