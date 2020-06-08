Son dakika haber! Samsunspor 10 Haziran'da topbaşı yapıyor
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Son dakika haber! Samsunspor 10 Haziran'da topbaşı yapıyor

Son dakika habere göre Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, A takımın 10 Haziran Çarşamba günü toplanacağını ve yapılacak testlerin ardından çalışmalara başlayacağını söyledi.

Son dakika haber! Samsunspor 10 Haziran'da topbaşı yapıyor
08.06.2020 16:12 | Son Güncelleme: 08.06.2020 16:15

Samsunspor Genel Menajeri Mustafa Aztopal, A takımın 10 Haziran Çarşamba günü toplanacağını ve yapılacak testlerin ardından çalışmalara başlayacağını söyledi.

Takımın 10 Haziran tarihinde toplanacağını belirten Mustafa Aztopal, "Takımımız 10 Haziran tarihinde toplanıp, aynı gün hem futbolcular hem teknik heyet hem de personel korona virüs testinden geçecek. Sonuçların ardından 11 Haziran tarihinde idmanlar başlayacak" dedi.

Korona virüs kapsamında alınması gereken tüm tedbirler çerçevesinde antrenmanlarını yapacaklarını belirten Aztopal, "Takımdaki her oyuncumuz kendilerine verilen programlar dahilinde bireysel olarak bu tarihe kadar antrenmanlarını devam ettirdiler. Bundan sonra da artık takım idmanları yapmaya başlayacağız. Bu esnada tesislerimizde takım toplanmadan önce tüm temizlik ve dezenfekte çalışmaları bitirilmiş olacak. Geçen ki toplanmada aldığımız kurallar aynen geçerli olacak. Korona virüs kapsamında alınması gereken bütün tedbirler sosyal mesafeden, maske kullanımına, idmanlarda dikkat edilmesi gereken hijyen kurallarına kadar tüm kurallar aynen uygulanmaya devam edecek" diye konuştu.

2. Lig'in 18 Temmuz'da başlama kararının çok yanlış olduğunu ifade eden Mustafa Aztopal, "Bizim liglerin 18 Temmuz tarihinde oynanması kararının çok yanlış olduğunu daha önce de söyledik. 12 Haziran tarihinde başlanacak denilen ligin 36 gün daha ileriye sarkıtılmasının hiçbir mantıklı açıklaması yok. Bunu zaman kazanmaya yönelik bir çaba olarak değerlendiriyoruz. 'Oynanacak mı, oynanmayacak mı' kararının da bir an önce açıklanmasını istiyoruz. Çünkü bizde ona göre plan ve programlarımızı yapacağız. Bu ligin 18 Temmuz'da başlanmasının bize hiçbir faydası yok. Eksileri, artıları açısından bakarsanız birçok eksisi var. Gerçekten 18 Temmuz'da oynanacaksa benim seneye oynayacağım lig TFF 1. Lig ve rakiplerim neredeyse benden 1 ay önce ligi bitirmiş olacaklar. Bizden çok daha önce toplanıp kaynaşma ve kamp dönemlerini geçirmiş olacaklar. Her açıdan bize göre avantajlılar. Bizde de bir dezavantaj oluşturuyor" şeklinde konuştu.

(İHA)

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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