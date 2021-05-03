Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı

Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı
Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberine göre Samsung Türkiye ile Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler için önemli bir yol gösterici olacak.

Samsung Türkiye ile Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV) hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, tam kapanma döneminde vakit geçirmek için internete daha çok sarılacak çocuklarını korumak isteyen ebeveynler için önemli bir yol gösterici olacak.

Samsung açıklamasına göre, TOÇEV ile hazırlanan çocukların internete kontrollü erişimi konusunda birçok faydalı içeriğin yer aldığı "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" platformu, ebeveynlere çocuklarını internetin tehlikelerine karşı korumak için önemli ipuçları veriyor.

Proje kapsamında gerçekleştirilen araştırma, çocukların internette karşısına çıkabilecek içerikler konusunda ebeveynleri bilinçlendirmenin ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya katılanların yarıdan fazlası, kontrol etmedikleri içeriklerin çocukların tüketimine uygun olduğunu düşünürken, video izlemek ebeveynler tarafından çocuklara verilen bir ödül olarak görülüyor.

Ebeveynlerin neredeyse yarısı çocukları oyun oynarken ya da bir şey izlerken çıkan reklamları kontrol etmediğini söylüyor. Hatta katılımcıların üçte biri çıkan reklamların çocuklarının gelişiminde faydalı olabileceğini dahi düşünüyor.

Bu kapsamda Samsung Türkiye'nin, TOÇEV birlikteliğiyle hayata geçirdiği "Paylaşmanın Sorumluluğunu Al" web sitesi ile bu dönemde çocuklarını güvenle geleceğe hazırlamak isteyen anne ve babalar için faydalı bir rehber sunuyor.

Samsung Türkiye'nin "İnterneti Tadında Kullan" kampanyası şemsiyesi altında oluşturduğu portal, özellikle küçük çocukları olan ebeveynlerin internetin zaman ve içerik açısından doğru kullanımı konusunda bilinçlendirilmesine odaklanıyor.

Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor

Verilen bilgiye göre, Paylaşmanın Sorumluluğunu Al platformunda ebeveynler çocukların internete kontrollü erişimi konusunda faydalı içeriklere ulaşabiliyor.

Hem yazılı hem de video içeriklerin yer aldığı platformda, internette çocukların karşılaşabileceği riskler ve tehlikeler, konunun uzmanları tarafından detaylıca açıklanırken, platformda yer alan "Çocuğunuza güvenli interneti nasıl anlatırsınız?" bölümünde çocukların yaş gruplarına göre nelere dikkat edilmesi ve nasıl önlemler alınması gerektiği yer alıyor.

Platformda bulunan kontrol listesinde ebeveynler, yapmaları gerekenleri liste halinde görüp işaretleyebiliyor.

Yine platform üzerinde sunulan anket ile ebeveynler kendi internet kullanımlarını da değerlendirebilirken, bunların yanı sıra ebeveynlerin birçok detaya hakim olabilmeleri için konu hakkındaki terim ve kavramları açıklayan bir dijital bilgelik sözlüğü de yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu

Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Salgında umutları yeşertecek haber! Türkiye'de üretilecek Sputnik V aşısının koruma oranı yüzde 97,6 olarak açıklandı
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sağlık Bakanlığı'ndan Hindistan iddialarına yalanlama
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Sezgin Baran Korkmaz asıl şimdi yandı! Bekçi Ziyaattin üzerinden kurduğu ağ deşifre edildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Haydar Akar Fahrettin Koca Fahrettin Altun Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Cem Yılmaz Özcan Deniz Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Gökhan Gönül Burak Yılmaz Aykut Kocaman Sergen Yalçın Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Suriye Bodrum
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Samsung ve TOÇEV, ebeveynlere internette çocukları koruma rehberi hazırladı - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 12:45:20. #1.16#

title