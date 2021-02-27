Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

27.02.2021 11:57 | Son Güncelleme: 27.02.2021 12:00
Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Çorum, Sinop ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Çorum, Sinop ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kastamonu'nun yoğun merkezlerinden Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında da sessizlik hakim.

Tokat'ta kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boş kaldı.

Çorum'da kısıtlama dolayısıyla meydan ve caddeler boşaldı. Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte sessizlik hakim.

Sinop ve Amasya'da da cadde, sokak ve meydanlar kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Emniyet ekiplerince sıkı denetimin yapıldığı kentlerde, vatandaşların kurallara uyarak evlerinde kaldıkları görülürken, hayvan besleme grupları ise hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Zeki Müren İrem Derici Serdar Ortaç Türkan Şoray
Spor Mesut Özil Erol Bulut Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 12:04:20. #1.16#
title