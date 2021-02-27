Son dakika haber! Samsun ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Son dakika haber... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Çorum, Sinop ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Samsun, Kastamonu, Tokat, Çankırı, Çorum, Sinop ve Amasya'da sessizlik hakim oldu.

Samsun'da kentin işlek noktalarından İstiklal, Gazi, Saathane ve Mecidiye caddeleri, Tarihi Taşhan etrafı ile Cumhuriyet Meydanı, sokağa çıkma kısıtlamasının ardından sessizliğe büründü.

İnsanların yoğun ilgi gösterdiği Atakum sahili de boş kaldı.

Kastamonu'nun yoğun merkezlerinden Nasrullah ve Cumhuriyet meydanlarında da sessizlik hakim.

Tokat'ta kentin en işlek yerleri olan Gaziosmanpaşa Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'nda sakinlik hakim oldu.

Çankırı'da da Atatürk Bulvarı, Anıt Alanı ve Belediye Meydanı kısıtlamanın başladığı saatten itibaren boş kaldı.

Çorum'da kısıtlama dolayısıyla meydan ve caddeler boşaldı. Vatandaşların büyük oranda kısıtlamaya uyduğunun görüldüğü kentte sessizlik hakim.

Sinop ve Amasya'da da cadde, sokak ve meydanlar kısıtlama nedeniyle sessizliğe büründü.

Emniyet ekiplerince sıkı denetimin yapıldığı kentlerde, vatandaşların kurallara uyarak evlerinde kaldıkları görülürken, hayvan besleme grupları ise hayvanlar için doğaya mama bıraktı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu