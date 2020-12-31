Son dakika haber | Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimi
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Son dakika haber | Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimi

31.12.2020 17:39 | Son Güncelleme: 31.12.2020 17:42
Son dakika haber | Samsun ve çevre illerde Kovid-19 denetimi

Son dakika gündem haberi: Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Samsun, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da denetimler sürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında Samsun, Tokat, Çorum ve Kastamonu'da denetimler sürüyor.

HES kodu sorgulamasının da yapıldığı denetimlerde polisler, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kentin giriş ve çıkışlarında da denetimler devam ediyor.

Tokat

Tokat'ta polis ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimlerini sürdürüyor.

Kentte yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 6 kişiye 7 bin 236 lira, sigara içmeme kuralını ihlal eden 17 kişiye 15 bin 300 lira ve maske takmadığı tespit edilen 5 kişiye de 4 bin 500 lira ceza kesildi.

Çorum

Çorum'da salgınla mücadele kapsamında denetimler sürüyor.

Polis ekipleri, uygulama noktalarında yaya ve sürücüleri maske ve sosyal mesafe açısından incelerken, ekip otolarından da maske ve sosyal mesafeye uyulması konusunda çağrı yapılıyor.

Öte yandan vatandaşlar, 3 gün sürece sokağa çıkma kısıtlamasına hazırlanıyor.

Yılbaşını evinde geçirecek vatandaşlar, 3 günlük ihtiyaçlarını tedarik etmek için fırın, market, manav ve kuruyemiş dükkanlarında alışveriş yapıyor.

Kastamonu

Kastamonu'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanlarda denetimler sürüyor.

HES kodu sorgulamasının da yapıldığı denetimlerde polis ve bekçiler, vatandaşların sosyal mesafe ve maske kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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