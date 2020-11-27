Son dakika haber! Samsun Valisi Zülkif Dağlı semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı
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Son dakika haber! Samsun Valisi Zülkif Dağlı semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı

27.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 27.11.2020 19:32
Son dakika haber! Samsun Valisi Zülkif Dağlı semt pazarında Kovid-19 denetimi yaptı

Son dakika gündem haberine göre Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atakum ilçesindeki semt pazarında denetim yaptı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Atakum ilçesindeki semt pazarında denetim yaptı.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç ile denetim gerçekleştiren Dağlı, esnaf ve vatandaşları tedbirler konusunda uyardı.

Atakum Belediye Başkan Vekili Sefer Çam ile pazarda alınan önlemleri değerlendiren Dağlı, pazar pandemi sorumlusu zabıtaların kurulan bütün pazarlarda daha aktif olması, pazar girişinde maske ve mesafe hatırlatması yapılması ve tezgahlar arası mesafenin kontrol edilmesini istedi.

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Dağlı, Samsun'un son günlerde vaka sayısının yükseldiği illerden biri olduğunu belirterek, salgının kontrol altında tutulabilmesi için vatandaşların tedbirlere her zamankine oranla çok daha fazla dikkat etmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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