Son dakika haber | Samsun merkezli yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan şüphelilerden 3'ü tutuklandı

SAMSUN (AA) - Samsun merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi" hakkında kanuna muhalefet suçundan yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 14 şüpheliden 8'inin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı yasa dışı bahis oynatan şüphelilere yönelik yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki çalışma yürütmüş, polis ekipleri şüphelilerin herhangi bir işte çalışmadıkları halde lüks hayat yaşadıklarını ve banka hesaplarında 10 milyon liralık para hareketi bulunduğunu ortaya çıkarmıştı.

Şüphelilerin yurt dışı menşeli yasa dışı bahis sitelerinin bayiliğini yaparak bahis oynattıkları ve bu yolla haksız kazanç elde ettiklerini belirleyen ekipler, Samsun, İstanbul, Ankara, Erzurum ve Sinop'ta dün düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla emniyetten serbest bırakılmıştı.