Son dakika haber... Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika haber... Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

23.02.2021 12:29 | Son Güncelleme: 23.02.2021 12:29
Son dakika haber... Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı

Son dakika haberleri: Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun merkezli 4 ilde düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 57 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik çalışma yürüttü.

Çalışmada, silahlı organize suç örgütünün, kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması suçlarının işlediği tespit edildi.

Samsun merkez ile İstanbul, Adana ve Ordu'da 111 ekip ve 528 personelle gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda, değişik çaplarda 19 ruhsatsız tabanca, 9 ruhsatsız tüfek, kurusıkı tabanca, 1168 değişik çaplarda tabanca fişeği, 86 kartuş, 30 kurusıkı tabanca fişeği, bir miktar uyuşturucu, dijital materyaller ve çok sayıda belge ele geçirildi.

Operasyonda, 57 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Alişan Onur Akay Prens Harry Meltem Miraloğlu
Spor Erol Bulut Arda Turan Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Cuma İzmir Göztepe Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber... Samsun merkezli organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.2.2021 12:32:35. #1.16#
title