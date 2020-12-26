Son dakika haber: Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika haber: Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

26.12.2020 17:52 | Son Güncelleme: 26.12.2020 17:56
Son dakika haber: Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı

Son dakika haber... Samsun merkezli 4 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Samsun merkezli 4 ili kapsayan dolandırıcılık operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen "örgüt kapsamında nitelikli dolandırıcılık" olayı ile ilgili ülke genelinde 12 dolandırıcılık olayında 16 müşteki şahıstan toplam 111 bin lira maddi menfaat sağlayan 11 şüpheli şahıs tespit edildi. Samsun merkezli bu sabah İstanbul, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi ile Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde planlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyon kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüpheli şahıslardan toplam 11 bin 730 lira suçtan elde edildiği tespit edilen paraya el konuldu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mevlana Özgür Özel Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Oktay Kaynarca
Spor Rıza Çalımbay Sergen Yalçın Halis Özkahya Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Ocak Çocuk Gazete Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Samsun merkezli dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 17:57:46. #1.15#
title