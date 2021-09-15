Son dakika haber... Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandı
Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.
Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.
Son dakika haberleri! Ankara merkezli FETÖ soruşturmasında 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
FETÖ soruşturmasında Ankara merkezli 43 ilde 143 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.