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Son dakika haber... Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik "ankesörlü telefon" operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber... Samsun merkezli 2 ilde FETÖ'ye yönelik

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun ve Karabük'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "ankesörlü telefon" soruşturması kapsamında 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları belirlenen 2 muvazzaf askeri personel ile kapatılan askeri okulun 4 öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun'un Atakum, İlkadım ve Çarşamba ilçeleri ile Karabük'te eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 2'si muvazzaf asker 6 şüpheli yakalandı.

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri
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 Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında 102'si mahrem imam, 143 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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