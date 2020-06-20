Son dakika haber: Samsun maske kuralına uyuyor
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Son dakika haber: Samsun maske kuralına uyuyor

Son dakika gelişmesine göre Samsun maske kuralına uyuyor Samsun'da maske takma zorunluluğunun ilk gününde vatandaşların kurala dikkat ettikleri görüldü.

20.06.2020 17:43 | Son Güncelleme: 20.06.2020 17:49

Samsun maske kuralına uyuyor

SAMSUN - Samsun'da maske takma zorunluluğunun ilk gününde vatandaşların kurala dikkat ettikleri görüldü.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği 20 Haziran'dan itibaren Samsun'da maske takma zorunluluğu getirildiği maskesiz sokağa çıkanlara 900 TL idari para cezası uygulanacağı duyurulmuştu. Zorunluluk bugün itibariyle başladı.

Liselere Giriş Sınavı nedeniyle 09.30 ile 15.00 saatleri arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından vatandaşlar cadde ve sokaklara maskeleriyle birlikte çıktı. Maskeyi elinde ve cebinde taşıyanlara, maskeyle ağzını kapatıp burnunu açanlara ve çenesinin altında süs diye taşıyanlara bugün rastlanmadı. Kimi maddi zarara uğramamak adına kimiyse sağlığını öncelediğinden ötürü bu kurala uydu.

Vatandaşlar uygulamayı doğru bulduklarını, devam etmesini istediklerini belirttiler. Ayrıca zorunluluğa yönelik denetimlerle de aksaklık olmaması gerektiğini ifade ettiler.

Son dakika haber: Samsun maske kuralına uyuyor

Kaynak: İHA

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