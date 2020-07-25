Son dakika haber: SAMSUN Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: SAMSUN Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

Son dakika haberlerine göre Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendiSAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yı (26) darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık (19) hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

25.07.2020 11:00 | Son Güncelleme: 25.07.2020 11:08

Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yı (26) darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık (19) hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Kanık için 'kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' ve 'basit yaralama' suçundan toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası istendi. Olay, 23 Mart'ta Gazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı da alarak acil servise geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, 2 kıza koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu. Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler ise pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırdı, Gamze Kanık da doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı. Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Gamze Kanık tutuklandı. Şüpheli 2 ay önce tahliye edildi.

'DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Gamze Kanık polise verdiği ifadesinde, 'Kuzenim Deniz ile acile gittik. Kuzenimin parmağı sıkışmıştı. İstediği röntgeni göstermek için doktorun yanına gittik. Doktor kontrol etmek için parmağına bastırdı. Kuzenimin canı acıdı ve doktora, 'Ne yapıyorsun sen, canım acıdı, yavaş bastır' dedi. Doktor da 'Eşkıya mısınız nesiniz?' diyerek, elini yukarı kaldırdı. Tokat atacak sandım. Doktor benim saçıma daldı, ben de karşılık vermek için ona daldım. Doktordan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

'KAFAMA VURDU'

Pratisyen hekim Z.K. ise ifadesinde, "Acil serviste travma bölümünde çalışıyordum. İsmini şu an öğrendiğim kişiler travma bölümüne 2 erkek 2 kadın olarak geldiler. Ben de virüs salgını sebebiyle kendilerini uyararak, 'Burada sadece hasta kalsın. Diğerleri dışarı çıksın' dedim. Bunun üzerine Gamze Kanık ve Deniz A., 'Dışarıdayız ya görmüyor musun?' diyerek serzenişte bulundu. Bu sırada Deniz A.'nın parmağını muayene ederken elime alır almaz, 'Canımı yakıyorsun. Ne biçim doktorsun, sen doktor musun?' diye bağırdı. Gamze Kanık beni muayene masası ile duvar arasına sıkıştırdı, boğazımı sıkarak kafama vurdu. Arbede sırasında güvenlik görevlileri ve personel gelerek beni kurtardı. Başıma aldığım darbelerden dolayı başım ağrıdı, görevime devam edemedim" dedi.

4 YIL 2 AY HAPSİ İSTENİYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevli doktor Z.K.'yı darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Gamze Kanık için 'kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapis, 'basit yaralama' suçundan ise 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika haber: SAMSUN Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak Ekonomi
Son Dakika: Evde bakım, yaşlı ve engelli aylıkları Kurban Bayramı'ndan önce yatırılacak
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor Sağlık
3 kentimiz diken üstünde! Koronavirüs vakaları hızla artıyor
Pınar Gültekin cinayetinde annenin 'Katil tek değildi' şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü 3. Sayfa
Pınar Gültekin cinayetinde annenin "Katil tek değildi" şüphesini 2 bin saatlik görüntüler çürüttü
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili çirkin paylaşım yapan memur hakkında soruşturma başlatıldı
Yargıtay'dan babalara 'soyadı' müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek Güncel
Yargıtay'dan babalara "soyadı" müjdesi! Çocuğun yararına olmadıkça değiştirilemeyecek
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış Magazin
Merve Boluğur'un sevgilisi hayranı çıktı! İki yıl boyunca güzel oyuncuya övgüler yağdırmış
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kurban Bayramı trafik denetlemelerinde 162 bin personel görev alacak
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı 81 ile gönderdi! Kurban Bayramı trafik denetlemelerinde 162 bin personel görev alacak
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Emekli vatandaş, sipariş ettiği hediyelik kağnı gelmeyince atölye kurup kendi üretmeye başladı
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Genç kızın, Erdoğan ve Bahçeli ile çektiği selfie sosyal medyada gündem oldu
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Pakistan'da fıkra gibi olay! Kurbanlık koyun diye aldı gerçek çok farklı çıktı
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Ayasofya'nın ibadete açıldığı gün vatandaşlara soruldu: Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa kime oy verirdiniz?
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Erdoğan'ın Ayasofya'daki Kuran-ı Kerim tilaveti Amerikalı gazetecinin tüylerini ürpertti
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Kahramanmaraş'ta seyir halindeki otomobil alev aldı! 1'i çocuk 2 kişi yanarak öldü
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev, Ayasofya Camii'nin açılışından dolayı Erdoğan'ı tebrik etti
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
Ünlü şef Mehmet Yalçınkaya'nın acı günü! Babasını son yolculuğuna uğurladı
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
CHP'de kurultay günü! Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu haricinde 3 isim daha yarışacak
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Hindistan'da koronavirüs kabusu! Bir günde 49 bin yeni vaka görüldü
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Alışverişte yeni dönem! Güvensiz ürünün risk bilgisi tüketiciyle paylaşılacak
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Selanik'te Türk bayrağının yakılmasına tepki! Denize döktüğümüz savaş hatırlatıldı
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Mario Balotelli'nin eski sevgisili Raffaella Fico, banyo yaparken çırılçıplak poz verdi
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyal medya fenomeni Duygu Özaslan, pembe bikinili pozlarıyla ortalığı kasıp kavurdu
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! Panik anları anbean kamerada
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Tilki zannedip ateş açtı, bahçede fasulye toplayan gelinini öldürdü
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Merve Boluğur'un aşk tatili devam ediyor! Kimseye aldırış etmeden sevgilisini öpücüklere boğdu
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Ayasofya Camii ile hilalin buluştuğu kareler görenleri mest etti
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
Zeynep Şenpınar'ın katili, genç kızın iç çamaşırları da dahil tüm kıyafetlerini değiştirmiş
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
1 ton 100 kilogramlık 'Paşa' 27 bin liradan satıldı
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ünlü sunucu Özlem Yıldız'ın tatil paylaşımlarına beğeni yağıyor
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Ekrem İmamoğlu görüntüleri paylaştı! Kadın makinist linçten son anda kurtarıldı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Dipsiz Göl'den sonra define arama yönetmeliği değişti; göllerde kazı yasaklandı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Berat Albayrak Süleyman Soylu Pınar Gültekin Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Ajda Pekkan Mehmet Ali Erbil Seyfi Dursunoğlu
Spor Ali Şansalan Gökhan Gönül Abdullah Avcı Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Namaz Ayasofya Cuma Namazı Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Son dakika haber: SAMSUN Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.7.2020 11:12:37. #1.15#
title