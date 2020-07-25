Son dakika haber: SAMSUN Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi Son dakika haberlerine göre Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendiSAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yı (26) darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık (19) hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

Kadın doktoru darp etti, 4 yıl 2 ay hapsi istendi

SAMSUN'da, devlet hastanesi acil servisinde görevli doktor Z.K.'yı (26) darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık (19) hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Kanık için 'kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' ve 'basit yaralama' suçundan toplamda 4 yıl 2 ay hapis cezası istendi. Olay, 23 Mart'ta Gazi Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Eli kapıya sıkışan Deniz A., yanına kuzeni Gamze Kanık'ı da alarak acil servise geldi. Hasta kabulde görevli sekreter, 2 kıza koronavirüs tedbirleri nedeniyle 'Burada sadece hasta kalsın' uyarısında bulundu. Dışarı çıkmayı kabul etmeyen kuzenler ise pratisyen hekim Z.K.'nin yanına gitti. Doktorun eline dokunduğu Deniz A., "Canımı acıttın, sen ne biçim doktorsun?" diyerek, bağırdı, Gamze Kanık da doktorun kafasına vurmaya başladı. Yaşanan arbede sonrası doktor Z.K., beyaz kod vererek, polis çağırdı. Hastaneye gelen İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alınan Gamze Kanık tutuklandı. Şüpheli 2 ay önce tahliye edildi.

'DOKTORDAN ŞİKAYETÇİYİM'

Gamze Kanık polise verdiği ifadesinde, 'Kuzenim Deniz ile acile gittik. Kuzenimin parmağı sıkışmıştı. İstediği röntgeni göstermek için doktorun yanına gittik. Doktor kontrol etmek için parmağına bastırdı. Kuzenimin canı acıdı ve doktora, 'Ne yapıyorsun sen, canım acıdı, yavaş bastır' dedi. Doktor da 'Eşkıya mısınız nesiniz?' diyerek, elini yukarı kaldırdı. Tokat atacak sandım. Doktor benim saçıma daldı, ben de karşılık vermek için ona daldım. Doktordan şikayetçiyim" dediği öğrenildi.

'KAFAMA VURDU'

Pratisyen hekim Z.K. ise ifadesinde, "Acil serviste travma bölümünde çalışıyordum. İsmini şu an öğrendiğim kişiler travma bölümüne 2 erkek 2 kadın olarak geldiler. Ben de virüs salgını sebebiyle kendilerini uyararak, 'Burada sadece hasta kalsın. Diğerleri dışarı çıksın' dedim. Bunun üzerine Gamze Kanık ve Deniz A., 'Dışarıdayız ya görmüyor musun?' diyerek serzenişte bulundu. Bu sırada Deniz A.'nın parmağını muayene ederken elime alır almaz, 'Canımı yakıyorsun. Ne biçim doktorsun, sen doktor musun?' diye bağırdı. Gamze Kanık beni muayene masası ile duvar arasına sıkıştırdı, boğazımı sıkarak kafama vurdu. Arbede sırasında güvenlik görevlileri ve personel gelerek beni kurtardı. Başıma aldığım darbelerden dolayı başım ağrıdı, görevime devam edemedim" dedi.

4 YIL 2 AY HAPSİ İSTENİYOR

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevli doktor Z.K.'yı darbettiği gerekçesiyle Gamze Kanık hakkında yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı. Gamze Kanık için 'kamu görevlisine görevinden ötürü alenen hakaret' suçundan 2 yıl 8 aya kadar hapis, 'basit yaralama' suçundan ise 1 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi.

Kaynak: DHA