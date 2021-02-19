Son dakika haber! Samsun'dan kısa kısa
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Son dakika haber! Samsun'dan kısa kısa

19.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:30
Son dakika haber! Samsun'dan kısa kısa

Son dakika haberleri... Samsun'da Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

Samsun'da Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarını besledi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sorumluluk bölgesinde bulunan köpeklere verdikleri mamadan kalanlarını da araziye bıraktı.

Jandarma ekipleri, yaban hayvanlarının ulaşabilecekleri noktalara da ekmek koydu.

İlçe Jandarma Komutanlığı, daha önce de Çözüm Sensin Projesi kapsamında Samsun Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından kurulan sokak hayvanlarını bakım ve besleme sahasına 100 kilogram köpek maması desteğinde bulunmuştu.

Havza'da belediye ekipleri sokak hayvanlara yem bıraktı

Havza Belediyesi Veteriner Hizmetleri birimi tarafından kar yağışının başladığı günden itibaren kar altında kalan park, bahçe ve boş arazilerde oluşturulan besleme noktalarına yem bırakılıyor.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, kış aylarında da sokak hayvanlarının aç kalmaması için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, "Hayvanların beslenmelerine katkı vermek için beslenme üniteleri oluşturduk. Yapılan planlama doğrultusunda beslenme ünitelerini kontrol ediyoruz. Eksilen yemlerin yerine yenileri konuluyor. Kar ile mücadelemiz 24 saat esası ile devam ederken sokaklarımızı paylaştığımız dostlarımızı da ihmal etmiyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay

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