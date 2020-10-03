Son dakika haber! Samsun'dan kısa kısa

Son dakika haberine göre Kavak hükümet konağı çevresinde çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Kavak hükümet konağı çevresinde çevre düzenleme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmaları başlatıldı.

Kaymakam Ömer Saygılı, çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla hükümet konağı bahçesinin daha kullanışlı hale geleceğini söyledi.

Kavak Hükümet Konağının 1989 yılında hizmete girdiğini belirten Saygılı, "Olumsuz hava koşulları ve kullanım etkisi nedeniyle çevre düzenlemesini uygun gördük. Bahçemize renkli ve desenli kilit taşları döşeme çalışmaları başlattık. Çalışmalar tamamlandığında bahçemiz daha güzel görünüme kavuşacak." dedi.

Könez'den kaçak ve bilinçsiz avcılığa tepki

Kavak Avcılar Derneği Başkanı Muharrem Könez, kaçak ve bilinçsiz avcılığın yaban yaşamını yok ettiğini belirtti.

Könez, AA muhabirine, yaban hayatının verilecek eğitimle dengelenebileceğini söyledi.

Yaban yaşam dengesinin bozulmasında özellikle avcılık eğitimi görmemiş kişilerin neden olduğuna işaret eden Könez, "Bu kişiler, uygun olmayan zaman ve şekillerde kaçak ve bilinçsiz av yaparak yaban yaşamı yok ediyor. Dernek olarak avcılık belgesine sahip olmayan vatandaşlarımız kalmasın istiyoruz. Av ve yaban yaşamın korunması hakkında neler yapabileceğimizi görüşüyoruz." dedi.

Aslankaya'dan hayvan yetiştiricilerine hırsızlık uyarısı

Kavak Ziraat Odası Başkanı Süleyman Aslankaya, hayvan yetiştiricilerini hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Aslankaya, ilçede hasat döneminin sona ermesi dolayısıyla besicilerin hayvanlarını başıboş bıraktığını söyledi.

Özellikle hasat sonrası araziye salınan hayvanların çalınabileceğine işaret eden Aslankaya, "Başıboş hayvanların takipçisi olan kötü niyetli kişi veya kişiler, köyden uzaklaşması üzerine hayvanları çalarak götürüyor. Hayvan yetiştiricilerimizin mağdur olmaması için hasat kalksa da hayvanlarını başıboş salmamalı veya mahalle halkı olarak imece usulü hayvanlarını gözetmeli." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay