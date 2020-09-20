Son dakika haber | Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
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Son dakika haber | Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Son dakika haber | Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
20.09.2020 22:41 | Son Güncelleme: 20.09.2020 22:44

Samsun'da narkotik polisinin şüphe üzerine durdurduğu araçta 986 gram sentetik uyuşturucu ve bir miktar esrar ele geçirilmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına sürücü A.P. yanında bulunan H.G, F.Y, M.P. ve O.K. ve uyuşturucu ile bağlantısı olduğu belirlenen O.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ekipler, Samsun-Ankara kara yolu Sarıışık mevkisinde 2 gün önce şüphelendikleri bir aracı durdurmuş, araçta araçta yapılan aramada 1113 gram sentetik uyuşturucu ve 15,01 gram esrar ele geçirmiş, 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

AA Editörü - Recep Bilek
Recep Bilek
AA Editörü
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