Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

12.01.2021 09:51 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:54
Son dakika haber: Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İl merkezinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerin adreslerinde 61,76 gram sentetik uyuşturucu, 530 sentetik ecza hap, 4 ruhsatsız tüfek, 14 tüfek kartuşu, uyuşturucu içme aparatı ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 zanlı emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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