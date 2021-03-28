Son dakika haber | Samsun'daki tarihi hastane restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek
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Son dakika haber | Samsun'daki tarihi hastane restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek

Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Son dakika haber | Samsun'daki tarihi hastane restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek

Son dakika haberler... Samsun'daki eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin tarihi binası restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek.

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Samsun'daki eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinin tarihi binası restore edilerek Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürülecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalandığı projenin ise Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından onaylandığı bildirildi.

Tarihi yapı ve arazinin belediyeye tahsis edildiği belirtilen açıklamada, restorasyon ve rekreasyon çalışmalarıyla eski hastanenin Aile ve Yaşam Merkezine, ağaçların bulunduğu alanın ise kent parka dönüşeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, tarihi değerleri koruyarak gerçekleştirecekleri yatırımla ilgili yeni konseptin Türkiye'de ilk olacağını ifade etti.

Restorasyon çalışmalarına yıl içinde başlayacaklarını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Eski Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesini, Aile ve Yaşam Merkezine dönüştürüyoruz. Burası için güzel bir proje hazırladık. Alandaki tarihi değerimiz olan tescilli binayı restore edip koruyarak, sosyal ve kültürel amaçlı etkinliklerde kullanılması için halkımızın hizmetine sunacağız. 28 dönümlük alanı çevreleyen duvarları kaldırıp alanı çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızın ve yaşlılarımızın rahat nefes alacakları, hoş vakit geçirecekleri yaşam alanına çeviriyoruz. Türkiye'de örnek olacak bu alanı halkımızın istifadesine sunacağız."

Tarihi hastane

1902 yılında Canik Hamidiye Hastanesi ismiyle hizmete giren ve 1908'de adı Canik Gureba olarak değiştirilip 1924'de Samsun Millet Hastanesi ismini aldı. 1954'te Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına devredilerek Samsun Devlet Hastanesi oldu. 1970 yılında ise devlet hastanesinin taşınmasıyla bir süre boş kalan bina, Karadeniz Bölgesi Ruh ve Sinir Hastanesi oldu. 1980'de ise Karadeniz Bölgesi unvanı kaldırılarak Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi olarak hizmet vermeye devam etti. 2007 yılında bir hastanın hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangında büyük hasar gören tescilli tarihi bina, hastanenin yeni hizmet binasına taşınmasıyla da atıl hale düştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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