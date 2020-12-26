Son dakika haber... Samsun'daki kumar operasyonunda yakalanan 10 kişi hakkında adli işlem

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir villada 47 kişi kumar oynadıkları iddiasıyla yakalanarak haklarında işlem yapılırken, olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da bir villada 47 kişi kumar oynadıkları iddiasıyla yakalanarak haklarında işlem yapılırken, olayla ilgili 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. Gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edilirken, aynı olayla ilgili 2 avukatın da adliyeye gidip ifade vereceği öğrenildi.

Samsun'un Atakum ilçesinde dün gece bir villaya ihbar üzerine baskın düzenleyen polis ekipleri 47 kişiyi yakaladı. "Kumar oynamak" suçundan haklarında işlem yapılan şahıslar ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, söz konusu şahısların arasında bulunan 10 kişi hakkında adli işlem başlatıldı. 8 kişi gözaltına alınarak Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Avukat oldukları öğrenilen 2 kişinin de kendilerinin adliyeye gidip savcıya ifade verecekleri öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı