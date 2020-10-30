Son dakika haber | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek
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Son dakika haber | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek

30.10.2020 14:03 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:07
Son dakika haber | Samsun'daki DEAŞ operasyonunda yakalanan Iraklı şüpheli sınır dışı edilecek

Son dakika haber... Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu zanlının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'sinin daha işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan birinin, ifadesinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan diğeri de çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da dün terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen Irak uyruklu 5 şüpheli yakalanmıştı. Zanlılardan 3'ünün ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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