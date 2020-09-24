DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek

24.09.2020 15:09 | Son Güncelleme: 24.09.2020 15:28

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 14 zanlıdan 6'sının sınır dışı edilmesine karar verildi.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Irak uyruklu 14 zanlıdan 6'sının sınır dışı edilmesine karar verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 14 şüpheliden 6'sının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlıların, ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla sınır dışı edilmesine karar verildi.

Diğer şüpheliler ise gözaltı süresinin uzatılması için adliyeye götürüldü.

Ekiplerce, 21 Eylül'de İlkadım ilçesinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda Irak uyruklu 14 zanlı gözaltına alınmıştı.

DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek
DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek
DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek
DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Halife Hafter Süleyman Soylu Charles Michel Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Enes Batur Cimilli İbo Demet Akalın Meryem Uzerli
Spor Falcao Sörloth Eddie Newton Sergen Yalçın Marcel Tisserand
Daha Fazla Bursa Ankara Jandarma Hırsızlık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DEAŞ operasyonunda yakalanan Irak uyruklu 6 şüpheli sınır dışı edilecek - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 15:28:51. #1.14#
title