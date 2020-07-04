Son dakika haber! Samsun'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınanlardan 3'ü tutuklandı Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 12 zanlıdan 3'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri 24 Haziran'da 13 şüphelinin yakalanması için İlkadım, Atakum ve Canik ilçelerinde operasyon düzenlemiş, Irak'ta bulundukları dönemlerde terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen Irak uyruklu 12 zanlı gözaltına alınmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen bir zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmiş, 8 şüpheli ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edilmişti.

Kaynak: AA