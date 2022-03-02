Son dakika haber... Samsun'da üzerine elektrik panosu düşen işçi öldü

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde üzerine elektrik panosu düşen işçi hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Akal Caddesi'ndeki bir demir çelik fabrikasına giden taşeron elektrik firmasının çalışanı Yasin Yeşilyurt'un (25) üzerine burada monte etmeye çalıştığı elektrik panosu düştü.

Ağır yaralanan Yeşilyurt, 112 Acil Sağlık ekiplerince Canik ilçesindeki özel hastaneye kaldırıldı.

Yeşilyurt, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.