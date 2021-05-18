Son dakika haber! Samsun'da üzerinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı
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Son dakika haber! Samsun'da üzerinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı

Son dakika haber! Samsun'da üzerinde bonzai ele geçen şahıs gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberi... Samsun'da narkotik polisi tarafından üzerinde yapılan aramada bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisi tarafından üzerinde yapılan aramada bonzai ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki E K.'nin şüphe üzerine üzerinde yaptıkları aramada 86,42 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan E.K. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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