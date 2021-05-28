Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli salıverildi
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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli salıverildi

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli salıverildi
Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Derecik Mahallesi Samsun-Ankara kara yolunda durdurulan araçta yapılan aramada, 59 gram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonda N.K, M.O, S.M, A.K.T. ve H.F.Ç. ile şüphelilerle müşterek hareket ettiği belirlenen F.C. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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