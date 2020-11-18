Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

18.11.2020 12:25 | Son Güncelleme: 18.11.2020 12:29
Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

Son dakika habere göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen C.K'nin ikametlerinde arama yapan ekipler, 490 sentetik ecza, 21 ekstazi hap ile 0,59 gram esrar ele geçirdi.

C.K, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

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