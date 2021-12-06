Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalandı

SAMSUN (AA) - Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım İlçesi Hastane Mahallesinde uyuşturucu madde sattığı iddia edilen H.K'yi araç içerisinde yakaladı.

Şüphelinin aracında ve evinde yapılan aramada 1 kilo 243 gram esrar ele geçirildi; uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin liraya da el konuldu.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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