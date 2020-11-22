Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

22.11.2020 17:35 | Son Güncelleme: 22.11.2020 17:38
Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberler... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen C.B'nin yanında 3,09 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi.

Şüpheli C.B, "uyuşturucu madde ticareti" yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

İlgili Haberler

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | İzmir'deki DAEŞ operasyonu, 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haber | İzmir'deki DAEŞ operasyonu, 5 şüpheli gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Son dakika haberleri | Korgan ilçesinde yaşlı kadının öldürülmesiyle ilgili 2 kişi gözaltına alındı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Güncel

Son Dakika Haberleri

KADIKÖY'DE KADINA ŞİDDET EYLEMİ - HaberlerBakan Soylu'nun devreye girmesiyle 80 yıllık husumet son buldu - HaberlerOsmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı - HaberlerSon dakika haberi... Ermenistan'ın tahrip ettiği Fuzuli Kültür Merkezi'nin önünde keman dinletisi - HaberlerLübnanlı uzmanlar, 77 yıllık bağımsızlığa rağmen Fransa'nın sömürge politikasını sürdürdüğünü belirtiyor - HaberlerSon dakika haberleri | Almanya Dışişleri Bakanı Maas'tan, aşırı sağa karşı mücadelede uluslararası iş birliği çağrısı - HaberlerSon dakika haberleri | Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de DEAŞ'la göğüs göğüse çarpışan tek NATO ülkesiyiz" - HaberlerSon dakika haber... Giresun'da ev yangını - HaberlerSon dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye son 6 yıldır dünyada en fazla mülteciye ev sahipliği yapan ülkedir" - Haberlerİl Kongresi'nde salondakileri sessiz bulan Erdoğan'dan sitem: Eskiden salonlar sürekli olarak alkışlarla inlerdi - Haberler'Kim Milyoner Olmak İster' programına katılan yarışmacı ablasına yaptıklarıyla şaşırttı! Tuvalete kilitleyip, kelepçelemiş - HaberlerSon Dakika! "İttifak çatırdıyor mu?" sözlerine Erdoğan'dan yanıt: Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz - Haber"Korona aşısı ücretsiz mi yapılacak?" sorusuna Sağlık Bakanı Koca'dan yanıt: Risk grubundaki 5 milyon kişi ücretsiz aşılanacak - Haberler
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Alaattin Çakıcı Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Berkun Oya Öykü Karayel Demet Akalın
Spor Cenk Tosun Lance Stroll Sergen Yalçın Lewis Hamilton Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kamu Bursa Rusya Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.11.2020 17:38:30. #1.14#
title