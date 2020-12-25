Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

25.12.2020 12:19 | Son Güncelleme: 25.12.2020 12:23
Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen O.A, H.G. ve E.U'yu takibe aldı.

Canik ilçesi Yeni Mahalle'de düzenlenen operasyon kapsamında 3 zanlının üst aramasında, 336 sentetik ecza hap ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 730 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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