Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Terzili ve Çamaltı mahallelerine operasyon düzenleyen ekipler, 401 kök Hint keneviri, 7 kilo 260 gram kubar esrar ve bir ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan M.K. ve S.K, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. O.S'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA