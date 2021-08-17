Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı

Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Terme ve Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Belirlenen adreslerde narkotik dedektör köpeği "Tumba"nın da kullanıldığı aramalarda 51 kök kenevir, 3 kilo 50 gram kubar esrar, 5 skunk bitkisi, 7 gram kenevir tohumu, 1 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan M.G, Y.K. ve D.B'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun