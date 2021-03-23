Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

23.03.2021 11:13 | Son Güncelleme: 23.03.2021 11:17
Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Son dakika haber: Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesinde uyuşturucu satışı yaptığı bilgisi edinilen A.K. ve C.G'nin yakalanması için çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki çalışma yürüten ekipler, Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi'nde şüphelileri yakaladı.

Zanlıların üst aramasında, 2 pakette 108,98 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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