Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı
09.10.2020 14:15 | Son Güncelleme: 09.10.2020 14:19
Gelen son dakika haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ordu'nun Ünye ilçesinden uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma yürüttü.
Ünye'den yola çıkan aracı takibe alan ekipler, aracı İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi'nde durdurdu.
Araçta yapılan aramada 2 kilo 699 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.A. ve M.B. emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek