Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı
16.09.2020 00:13 | Son Güncelleme: 16.09.2020 00:17

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde 150 kişi, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 0,73 gram esrar maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 179 sentetik hap, tabanca, 7 mermi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda, 11'i uyuşturucu madde kullanmaktan olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde 5 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir kişiye ise amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: AA

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