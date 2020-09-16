Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli yakalandı Son dakika gündem haberine göre Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ile mücadele kapsamında kent merkezinde 150 kişi, 17 araç, 5 iş yeri, 4 park ve 3 metruk bina kontrol edildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 0,73 gram esrar maddesi, 1,5 gram metamfetamin maddesi, 179 sentetik hap, tabanca, 7 mermi, uyuşturucu madde paketlemesinde kullanılan makas ve çok sayıda kilitli poşet ele geçirildi.

Operasyonda, 11'i uyuşturucu madde kullanmaktan olmak üzere 13 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, operasyon çerçevesinde 5 kişiye yeni tip koronavirüs tedbirlerine aykırı davranmaktan, bir kişiye ise amaç dışı bıçak taşımaktan idari işlem yapıldı.

Kaynak: AA