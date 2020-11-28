Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
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Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada

28.11.2020 13:16 | Son Güncelleme: 28.11.2020 13:20
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Son dakika gündem haberine göre SAMSUN'da takip sonunda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

SAMSUN'da takip sonunda durdurulan otomobilde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. 4 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon, kamerayla kaydedildi. 

Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında takibe alınan otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, bagajdaki un çuvalı içine gizlenmiş 9 bin 750 gram esrar ele geçirildi. Otomobilde bulunan A.U. (22), A.A.(21), E.E.A. (21) ve G.S. (23) gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada da 450 gram esrar bulundu. Adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Operasyon kamerayla kaydedildi.

 

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Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada
Son dakika haber! Samsun'da uyuşturucu operasyonu kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan İÇKİLLİ

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