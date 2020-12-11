Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
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Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

11.12.2020 12:51 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:55
Son dakika haber... Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde uyuşturucu sattıkları öne sürülen T.T. ve Ç.K'nin bulunduğu otomobille E.Ö. ve G.U'nun evlerinde yapılan aramada 113 kapsül ve 0,35 gram sentetik uyuşturucu, 12,88 gram esrar ve 11 pakette 8,23 gram kokain ele geçirildi.

"Uyuşturucu ticareti yaptıkları" iddiasıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Kumcağız

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