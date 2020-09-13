Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
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Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Son dakika haberlerine göre SAMSUN'da narkotik polisi, Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 88 gram metamfetamin, 10 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 42 mermi ele geçirerek, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
13.09.2020 12:41 | Son Güncelleme: 13.09.2020 12:44

SAMSUN'da narkotik polisi, Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirildiği ihbarı üzerine bir otomobilde yaptığı aramada 88 gram metamfetamin, 10 gram skunk, ruhsatsız tabanca ve 42 mermi ele geçirerek, 2 kişiyi gözaltına aldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Bafra İlçe Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, İstanbul'dan Bafra ilçesine uyuşturucu madde getirildiği bilgisi alarak harekete geçti. Ekipler, ilçe girişinde E.A. ve İ.Z.'nin bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada 88,21 gram metamfetamin, 10,72 gram shunk, 1 adet esrarlı sigara, 2 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 1 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca ve 42 adet 9 milimetre çapında mermi ele geçirdi. Şüpheli E.A. ve İ.Z. gözaltına alınarak ilçe emniyet müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor. 


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Kaynak: DHA

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