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Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 27 zanlı yakalandı

Son dakika haber... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 27 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 16 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, adreslerde dedektör köpeklerle yaptıkları aramada, 14 kilo 687 gram kubar esrar, 2 kilo 406 gram sentetik uyuşturucu, 593 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 1124 gram metamfetamin, 751 gram kokain, 15 gram toz esrar, 7 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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