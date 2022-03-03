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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

AA, Veysel Altun - Güncel
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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika haberine göre Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 26 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 22 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 2 kilo 361 gram kubar esrar maddesi, 217 gram sentetik uyuşturucu, 42 sentetik hap, 3 tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 26 zanlı yakalandı

AA / Veysel Altun - Güncel

Uyuşturucu, Jandarma, Samsun, Güncel, Haberler

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