Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı - Haberler
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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 25 zanlı yakalandı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberine göre Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 25 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 18 adrese operasyon düzenlendi.

Ekipler, 23 bin 736 gram kubar esrar, 1500 gram toz esrar, 10 bin 741 sentetik uyuşturucu ecza hapı, 1305 gram metamfetamin, 89 gram sentetik uyuşturucu, 29 kök kenevir bitkisi, 5 gram kokain, 3 tabanca ve 4 av tüfeği ele geçirdi.

Operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

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AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

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