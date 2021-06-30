Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
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Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Çarşamba, Yakakent, Canik, Atakum, Terme, Kavak, Tekkeköy, Vezirköprü, 19 Mayıs ve Havza ilçe jandarma komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda belirlenen 14 adrese dedektör köpeği Tumba'nın da katılımıyla operasyon düzenlendi.

Adreslerde arama yapan ekipler, 2 bin 149 kök kenevir, 443 gram kubar esrar, 10 gram toz esrar, 96 kök skunk, 140 sentetik ecza hap, 159 gram sentetik uyuşturucu, 57 gram metamfetamin, 2 tabanca, av tüfeği ve 8 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi.

Operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika haber | Samsun'da uyuşturucu operasyonlarında 22 şüpheli yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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